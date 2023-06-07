Суд перенес на неделю рассмотрение иска УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

Это уже третье решение о переносе в процессе рассмотрения дела

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева на заседании по иску к руководству культурного заповедника "Киево-Печерская лавра" от одноименного монастыря, который находится в составе канонической Украинской православной церкви (УПЦ), перенес рассмотрение дела на неделю, назначив слушания на 14 июня. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах церкви.

"Следующее судебное заседание по иску монастыря состоится 14 июня в 14:00", - написал он в Telegram-канале.

В иске УПЦ требует признать противоправным односторонний отказ заповедника от договора с монастырем об аренде помещений Киево-Печерской лавры. Это уже третье решение о переносе в процессе рассмотрения дела.

Первое подготовительное заседание по иску монастыря к заповеднику прошло 26 апреля. Тогда суд, удовлетворив ходатайство представителей УПЦ, потребовал от заповедника предоставить акт о результатах проверки, которая якобы установила нарушения условий договора аренды, и отложил рассмотрение дела до 19 мая. На втором заседании заповедник и госорганы не предоставили требуемые документы, а суд перенес слушания на 7 июня. Трижды решение о переносе принималось и по иску заповедника к УПЦ, в понедельник суд назначил очередное заседание на 6 июля.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.