В Запорожской области выявили незарегистрированный приход раскольнической ПЦУ

Как сообщили в правоохранительных органах, установлено, что руководителем "религиозной группы является гражданин Украины"

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Деятельность незарегистрированного прихода раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пресечена в селе Басань Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в среду в правоохранительных органах региона.

"Правоохранительными органами в населенном пункте Басань Пологовского района Запорожской области выявлена и пресечена деятельность незарегистрированного религиозного объединения ПЦУ. Установлено, что руководителем <…> указанной религиозной группы является гражданин Украины С. А. Московец 1976 года рождения", - рассказали в правоохранительных органах.

В ходе осмотра помещения, в котором Московец проводил сборы верующих, оперативники обнаружили литературу антироссийского характера, в том числе направленную на дискредитацию Русской православной церкви (РПЦ). Кроме того, обнаружены элементы форменной одежды, которые свидетельствуют о прохождении Московцом военной службы в войсках национальной гвардии Украины в должности военного священника.

Как отметили в правоохранительных органах, Московец признал, что проводил богослужения в нарушение российского законодательства, хранил литературу, пропагандирующую раскол среди православных верующих и дискредитирующую РПЦ. Информация о том, что грозит Московцу за данное деяние, не уточняется.