Директор театра "Ленком" сообщил, что Глеба Панфилова перевели в реабилитационный центр

Режиссера ранее госпитализировали с инсультом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Народный артист РСФСР и режиссер Глеб Панфилов, госпитализированный ранее с инсультом и пневмонией, переведен из НИИ имени Склифосовского в реабилитационный центр. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил ТАСС в среду директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Удовлетворительное состояние. Будем надеяться на то, что он скоро поправится. Он уже в реабилитационном центре", - сказал собеседник агентства.

По словам Варшавера, Панфилова перевели из НИИ имени Склифосовского в реабилитационный центр на прошлой неделе.

11 мая стало известно, что Глеба Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом.

Глебу Панфилову 89 лет. Режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премии "Ника" и "Золотой орел". Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая ушла из жизни в начале 2023 года.