Более 4 тыс. школьников Москвы приняли участие в трех учебно-тренировочных чемпионатах

Среди наград победителям - участие в специальных образовательных программах от Центра педагогического мастерства и Ассоциации победителей олимпиад

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Итоги трех учебно-тренировочных чемпионатов - кросс-предметного соревнования КОСМОС (командное стратегическое московское), турнира по лингвистике МЫШ (Московских Ынтеллектуальных Школьников) и конкурса по биоразнообразию ГРИБ (Глобального разнообразия интеллектуальный биатлон) подвели в Москве. В каждом из них приняли участие около 1,5 тыс. школьников, рассказали ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента образования.

"Для московских школьников прошли кросс-предметные интеллектуальные соревнования с игровым сюжетом. Первый из турниров - Командное стратегическое московское соревнование (КОСМОС) - построен на легенде о космической экспедиции, на котором участники решали задания от химии до истории искусств. В турнире Московских Ынтеллектуальных Школьников (МЫШ) ребята выполняли задания только по русскому языку и лингвистике. ГРИБ - это новый межпредметный турнир, в рамках которого школьники соревновались в знаниях по биологии, экологии, химии и географии. Всего в этих соревнованиях участвовали более 4 тыс. столичных школьников", - отметили в пресс-службе.

В течение весны ученики 8-11-х классов состязались в решении нестандартных задач из разных областей знаний и учились работать в команде. Задания первых туров участники выполняли дистанционно, лучшие команды прошли в финалы соревнований, которые состоялись в конце мая в Центре педагогического мастерства (ЦПМ). На учебно-тренировочных чемпионатах школьники смогли не только проявить свои знания, но и развить навыки командной работы, ведь каждый участник вносил личный вклад в общий результат.

"Такие интеллектуальные соревнования помогают школьникам по-новому открыть для себя привычные предметы. Для решения заданий наших чемпионатов недостаточно базовых академических знаний. Решающими становятся креативное мышление, а также умение принимать решения в коллективе и находить неочевидные связи между разными областями знаний. Наши проекты прививают ребятам интерес к интеллектуальным соревнованиям и подталкивают к участию во Всероссийской и перечневых олимпиадах в следующем году", - сказал директор ЦПМ Артем Шишов.

Среди наград победителям соревнований - участие в специальных образовательных программах от ЦПМ и Ассоциации победителей олимпиад. Кроме того, в школах, которые подготовили наиболее успешно выступившие команды, проведут тематические курсы.