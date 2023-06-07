На Херсонщине начинают комплекс противоэпидемических мер для избежания вспышек инфекций

Как отметил глава правительства области Андрей Алексеенко, восстановление водоснабжения начнут сразу после того, как вода сойдет

ГЕНИЧЕСК, 7 июня. /ТАСС/. Власти Херсонской области начинают проведение комплекса противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций после ЧС на Каховской ГЭС. Об этом в среду сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

"Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций: начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий", - написал Алексеенко в Telegram-канале.

Как отметил глава правительства области, восстановление водоснабжения, в том числе промывка и гиперхлорирование, будет начато сразу после того, как вода сойдет.