В 15 городах России в 2024 году пройдут мероприятия по линии БРИКС

Центральным станет саммит глав государств "пятерки" в Казани

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году проведет мероприятия в 15 городах. Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.

"В Москве под руководством помощника президента РФ Юрия Ушакова состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году. На заседании обсуждался ход подготовки мероприятий председательства, которые пройдут в 15 городах России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центральным мероприятием станет саммит глав государств "пятерки", который состоится в Казани. Основной площадкой определен международный выставочный центр "Казань экспо".

Как подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков, это "большое, амбициозное и системное мероприятие", и России важно провести его на высоком уровне. Замминистра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков сообщил, что концепция подготовки российского председательства уже "в высокой степени готовности". По его словам, сквозная идея - "сохранение преемственности и укрепление БРИКС как одного из полюсов меняющегося миропорядка".

Оператором по подготовке и обеспечению мероприятий предлагается определить Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных событий, созданный в соответствии с решением президента РФ.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР.