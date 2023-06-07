Пострадавших при ЧП в Херсонской области направят в соседние регионы

В частности, людей отправят в социальные и медицинские учреждения

ГЕНИЧЕСК, 7 июня. /ТАСС/. Пострадавшие в результате наводнения, ставшего следствием неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища, которые нуждаются в особом уходе и медпомощи, будут направлены в социальные и медицинские учреждения соседних регионов. Об этом в среду в Telegram-канале сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

"Всех пострадавших, кто нуждается в особом уходе и медпомощи, - маломобильных граждан, инвалидов - будем направлять в социальные и медицинские учреждения соседних регионов", - написал Алексеенко.