В России в 2023 году благоустроят более 1,5 тыс. парков

Как напомнил вице-премьер Марат Хуснуллин, с 2017 года по всей стране создали больше 100 тыс. комфортных территорий

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. парков на территории РФ планируется благоустроить в 2023 году. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В этом году благоустроим еще более 1 500 парков", - написал он.

Хуснуллин напомнил, что с 2017 года, когда начал действовать проект "Формирование комфортной городской среды", по всей стране создано больше 100 тыс. комфортных территорий. Из них, по его словам, почти 6 тыс. - парки.

Ранее Хуснуллин сообщал, что более 14 млн человек из 87 субъектов РФ приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, показатель оказался рекордным. Общее число территорий, предложенных для обсуждения, составило чуть более 5 тыс.

Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Голосование стартовало 15 апреля и продлилось до 31 мая включительно. Организаторы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.