Более 3 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье

Также в регионе с 2022 года организовали выписку электронных рецептов через телемедицинские консультации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Жители Московской области могут получить рецепт на льготные лекарства в электронном виде. С начала года было оформлено свыше 3 млн таких рецептов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Цифровизация позволяет уйти от бумажной работы и перевести некоторые услуги в цифровой вид, в том числе оформление рецептов на льготные лекарства. Сегодня почти 100% рецептов на льготные препараты оформляется электронно. Всего с начала года в Подмосковье таким образом выдали свыше 3 млн рецептов на льготные препараты. Кроме того, с прошлого года для удобства пациентов мы организовали выписку электронных рецептов через телемедицинские консультации - в данном случае нет необходимости идти за рецептом в поликлинику", - отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Электронный рецепт оформит врач на приеме или телемедицинской консультации. После оформления рецепта пациенту достаточно будет прийти в аптеку сети "Мособлмедсервис", назвать свои данные, номер полиса ОМС или СНИЛС, а фармацевт выдаст льготный препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуг".