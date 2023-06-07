График поездов Ленинградского направления значительно изменится 9 июня

Изменения в расписании связаны с модернизацией инфраструктуры станции Ховрино для подготовки к запуску МЦД-3

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Расписание поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги значительно изменится 9 июня. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"9 июня с 11:00 до 17:00 изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении. Поезда в сторону Москвы не будут останавливаться на станциях Левобережная, Ховрино, Грачевская, Моссельмаш. Добраться до данных станций можно, совершив пересадку на поезд обратного направления на станции Лихоборы, или воспользоваться альтернативными маршрутами", - говорится в публикации.

Также отмечается, что часть поездов на участке Москва - Крюково будет отменена, у части изменится расписание. Интервал движения поездов будет частично увеличен до 20 минут.

"Это необходимо для модернизации инфраструктуры станции Ховрино для подготовки к запуску МЦД-3 (в августе 2023 года - прим. ТАСС). Следить за расписанием поездов можно на нашем сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключается в Telegram-канале.