В Курске отменили бал медалистов в целях безопасности

Праздник для более 1 тыс. медалистов проведут в каждой городской школе

КУРСК, 7 июня. /ТАСС/. Традиционный бал выпускников, получивших золотые и серебряные медали, отменили в текущем году в Курске на фоне сложной обстановки в соседних регионах и повышенных мер безопасности в Курской области, сообщил в среду городской комитет образования.

"Очень хотели провести бал выпускников в Курске, но в этом году приняли решение об отмене масштабного мероприятия. Это сделано в связи с непростой сложившейся ситуацией в нашем и соседнем регионах. Безопасность детей для нас в приоритете", - говорится в сообщении.

Праздник для более 1 тыс. медалистов проведут в каждой городской школе.

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области.

Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, в городских автобусах оборудованы специальные тревожные кнопки, сформированы добровольные народные дружины для помощи правоохранителям в патрулировании территорий, охране критической инфраструктуры.