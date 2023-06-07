7 июня, 10:06

Губернатор Подмосковья заявил о важности проведения патриотических мероприятий в школах

По словам Андрея Воробьева, во всех учебных заведениях, где он смог побывать, такие мероприятия проводятся

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает важным проведение патриотических мероприятий в школах региона.

"Еще одна важная деталь, <...> о чем говорят родители и первоклассников, чаще начальной школы, это важный элемент - воспитание патриотизма и все, что связано со встречами с нашими героями, людьми, которые добились успеха", - сказал Воробьев в среду, выступая с ежегодным отчетом перед жителями Подмосковья.

По его словам, во всех школах, где он смог побывать, такие мероприятия проводятся. "И я благодарен тем, кто находится в зале, я знаю, что многие из вас уделяют внимание, время на этот очень важный разговор с нашими детьми", - отметил Воробьев. 

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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