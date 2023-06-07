Мэр Новой Каховки заявил, что животных из городского зоопарка вывезли в 2022 году

Над этими взяли опеку волонтеры, отметил Владимир Леонтьев

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. Все животные из зоопарка в городе Новая Каховка в Херсонской области были вывезены оттуда еще в прошлом году, сообщил журналистам мэр города Владимир Леонтьев.

"Еще в прошлом году все животные из зоопарка "Казкова диброва" (в переводе на русский язык "Сказочная дубрава" - прим. ТАСС) были эвакуированы и перевезены, там никого не осталось - ни одного зверя. Взяли опеку над этими животными волонтеры. Здесь находился до затопления национальный парк: краснокнижные птицы, косули, бобры, кабаны - огромная фауна. Люди специально приезжали за ними следить. Вот эти звери, тысячи, смыты. Гнездовья, кладки яиц уничтожены", - сказал он.

Украинские СМИ ранее сообщили о гибели бобров, лебедей, собак в Новой Каховке. В публикациях изданий отмечалось, что якобы затопило зоопарк, в котором находилось порядка 300 животных. Однако представитель экстренных служб городского округа пояснял ТАСС, что информация о гибели животных в зоопарке не соответствует действительности.