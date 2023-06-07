В Крыму заявили о достаточном количестве запасов воды

Водоснабжение гарантировано, отметил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Возможное обмеление Северо-Крымского канала из-за подрыва Каховской ГЭС не будет критичным для Крыма, запасов воды в республике достаточно. Об этом заявил в среду председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Запасов воды у нас более чем достаточно, у нас никогда не было такого запаса в водохранилищах. Те меры, которые были приняты последний раз по программе обеспечения водой Крыма, уже имеют свой результат, это наполнение водохранилищ из подземных резервуаров. У нас очень хороший, надежный водный баланс, он дает нам гарантированное водообеспечение", - сказал он.

Константинов подчеркнул, что власти будут наблюдать за ситуацией с Северо-Крымским каналом. "Есть угроза его обмеления, но для нас это не является какой-то критичной ситуацией", - добавил он.