7 июня, 10:46
Военная операция на Украине

Москалькова получила более 700 обращений от родственников украинских военных

Омбудсмен отметила, что переговоры об обмене пленными с украинской стороной проходят сложно

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила уже более 700 обращений от родственников украинских военных. По словам омбудсмена, ответы на обращения даются после согласования с компетентными органами РФ.

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"К нам поступило более 700 обращений от матерей, жен украинских военнослужащих об их судьбе, о поиске, с просьбой передать им письма. И по договоренности с нашими компетентными органами и с уполномоченным по правам человека Украины мы эту работу проводим, родственникам сообщаем, что их родные живы-здоровы", - сказала Москалькова, представляя свой ежегодный доклад на пленарном заседании Совета Федерации.

Она отметила, что переговоры об обмене пленными с украинской стороной проходят сложно, но работа идет и "многие сотни" российских военнослужащих в результате этой работы вернулись домой.

"Работа по обмену пленными ведется министерством обороны, ФСБ, мы тоже участвуем в этом процессе. Переговоры сложные, трудные, но тем не менее обмены происходят и многие сотни наших российских военнослужащих вернулись из плена домой", - сказала Москалькова, отвечая на соответствующий вопрос сенатора. 

Теги:
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаВоенная операция на Украине
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