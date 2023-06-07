7 июня, 11:11

В визовом центре Италии заявили, что для оформления визы у детей должен быть загранпаспорт

Консульство больше не будет принимать заявления для несовершеннолетних, вписанных в паспорта родителей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Несовершеннолетние теперь должны иметь свой собственный заграничный паспорт для оформления визы в Италию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте визового центра Италии в Москве.

"Сообщаем вам, что, согласно новому распоряжению генерального консульства Италии в Москве, каждый заявитель, включая несовершеннолетних детей, должен иметь свой собственный заграничный паспорт", - говорится в сообщении.

Как указали в визовом центре, "консульство больше не будет принимать визовые заявления для несовершеннолетних, вписанных в паспорта родителей". 

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