Роспотребнадзор создает систему управления качеством пищевой продукции

Начальник управления санитарного благополучия населения ведомства Ирина Шевкун отметила устойчивый тренд на улучшение качества безопасности пищевой продукции с точки зрения контаминации химическими веществами

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрабатывает национальную систему управления качеством пищевой продукции. Об этом сообщила в среду начальник управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Ирина Шевкун на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас ведется работа по формированию национальной системы управления качеством пищевой продукции. Нами разработана стратегия качества безопасности пищевой продукции совместно с заинтересованными другими федеральными органами исполнительной власти. Внесено изменение в закон о качестве и безопасности пищевой продукции", - сказала она на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасности пищевых продуктов.

По ее словам, ситуация с качеством и безопасностью пищевых продуктов в России сейчас стабильна.

"Мы видим в последние годы достаточно стабильную ситуацию, связанную с безопасностью пищевой продукции. У нас устойчивый тренд на улучшение качества безопасности пищевой продукции с точки зрения контаминации химическими веществами. Этот показатель не превышает 1%. Плюс доля проб, не соответствующих по санитарно-химическим показателям, не превышает 1%. За последние годы в два раза улучшился этот показатель. В полтора раза снизилась доля продукции, которая не соответствует по микробиологическим показателям", - добавила Шевкун.