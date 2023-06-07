Совфед одобрил закон об основаниях признания недействительными загранпаспортов россиян

Такими основаниями будут считаться, в частности, утрата паспорта, изменение его владельцем фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения, изменение пола, истечение срока действия паспорта, смерть владельца документа

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который устанавливает основания для признания загранпаспортов граждан РФ, дипломатических и служебных паспортов недействительными.

Инициатива была внесена в Госдуму правительством РФ 12 августа 2021 года. Как отмечается в сопроводительных документах, принятие закона позволит "устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц".

Закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" дополняется статьей об основаниях недействительности загранпаспорта, дипломатического и служебного паспортов.

Такими основаниями будут считаться утрата паспорта, изменение его владельцем фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения, изменение пола, истечение срока действия паспорта, смерть владельца документа, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из страны ограничено, на хранение в уполномоченные орган или организацию. Кроме того, паспорт будет считаться недействительным в случае прекращения гражданства, неполучение документа его владельцем по истечении трех лет со дня оформления, если документ был оформлен на утраченном или похищенном бланке, а также если будет установлено, что паспорт оформлен на основании поддельных документов или недостоверных сведений.

Во всех случаях временного ограничения права на выезд из России, предусмотренных законом, либо в случае заключения трудового договора, предполагающего временное ограничение права на выезд из страны, органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления или организации, принявшие решение об ограничении права гражданина на выезд, не позднее трех рабочих дней после принятия такого решения выдают ему или его законному представителю уведомление, в котором указываются основание и срок этого ограничения, дата и регистрационный номер решения, полное наименование и адрес соответствующих органа или организации. Гражданина или его законного представителя также могут ознакомить под роспись с принятым решением.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.