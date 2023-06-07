Пикет против милитаризации Молдавии прошел перед представительством ЕС в Кишиневе

Демонстранты также подвергли критике "воинственные заявления" первых лиц страны на международных площадках и давление со стороны правоохранительных органов на оппозицию

КИШИНЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Десятки активистов оппозиционной партии "Возрождение" провели в среду пикет у представительства ЕС в Кишиневе, осуждая поставки оружия в республику. Молодые люди принесли с собой транспаранты "Скажи нет войне. Молдова - нейтральное государство", "Оружие - это не инструмент демократии", передает корреспондент ТАСС.

Выступивший перед собравшимися представитель партии Юрий Витнянский выразил возмущение в связи с последней партией стрелкового оружия и боеприпасов, которая была доставлена из Польши 1 июня на шести военно-транспортных самолетах. "Неужели наше государство находится в той ситуации, когда нам надо усиливать военную мощь? Для чего МВД нужны самолеты с оружием? Кого подавлять? Народ?" - обратился Витнянский к дипломатам.

Демонстранты также подвергли критике "воинственные заявления" первых лиц страны на международных площадках и давление со стороны правоохранительных органов на оппозицию. "Сегодня единственным дестабилизирующим фактором в нашей стране является сама [президент] Майя Санду и власть, которую вы поддерживаете", - отметил Витнянский.

Ранее Германия начала поставку Молдавии бронетранспортеров "Пиранья". Военную помощь республике анонсировали США и НАТО. По данным Минобороны, молдавская армия также получает легкое стрелковое оружие, планируются поставки современных мобильных платформ и средств связи. Руководство непризнанного Приднестровья, которое ведет с Молдавией переговоры о мирном урегулировании отношений, считает, что усиление молдавской армии не способствует диалогу.