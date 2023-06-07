СФ одобрил закон о предельных сроках расследования дела по истечении срока давности

Как отметил статс-секретарь - замминистра юстиции Андрей Логинов, документ повышает уровень гарантий прав лиц, подвергнутых уголовному преследованию

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который устанавливает предельные сроки следствия после отказа подозреваемого или обвиняемого прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности.

Закон дополняет Уголовно-процессуальный кодекс РФ новыми положениями, по которым если подозреваемый или обвиняемый отказался прекратить расследование по такому нереабилитирующему основанию, как истечение срока давности, то продолжение производства по делу не может превышать двух месяцев при расследовании преступлений небольшой тяжести, трех месяцев - для преступлений средней тяжести, 12 месяцев - для тяжких и особо тяжких преступлений.

Если в установленные сроки дело не передано в суд или не прекращено по иному основанию, то оно подлежит прекращению в связи с непричастностью лица к совершению преступления.

Закон разработан в целях реализации постановления Конституционного суда России, который признал не соответствующими конституции положения УПК, позволяющие бессрочно продолжать уголовное преследование после истечения на досудебной стадии срока давности привлечения к уголовной ответственности, если подозреваемый или обвиняемый возражал в момент истечения этого срока против прекращения уголовного преследования по такому нереабилитирующему основанию.

"Также устанавливается, что задержание подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, по которому истекли сроки давности, а также применение к нему меры пресечения допускается только в отношении деяний, за которые предусмотрены наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни", - отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, напомнив, что смертная казнь в России не применяется в связи с мораторием.

Как указал статс-секретарь - заместитель министра юстиции России Андрей Логинов, закон повышает уровень гарантий прав лиц, подвергнутых уголовному преследованию. Он привел данные Генпрокуратуры, согласно которым в 2020 году с согласия лиц в связи с истечением срока давности прекращено 6 657 уголовных дел, в 2021 году их число возросло на 150 человек, а в 2022 году - еще на две тысячи человек. Замминистра пояснил, что речь идет о тех, кто не стал дожидаться, когда будет сформулировано окончательное решение об их причастности к уголовному преступлению и согласился на нереабилитирующие основания. "Это показывает, насколько люди устали. Вину доказать не могут, дело висит", - отметил Логинов.