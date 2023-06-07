Новый стандарт больничных стационаров внедрят в Подмосковье в течение пяти лет

Стандарт уже внедрен в 50 поликлиниках, в 2023 году к ним присоединятся еще 100

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Новый стандарт в обустройстве стационаров больниц Московской области будет внедрен в течение пяти лет, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

Он отметил, что сейчас новый стандарт обслуживания внедряется в региональных поликлиниках - улучшается маршрутизация пациентов, скорость работы на всех этапах, комфортность помещений, а также оснащенность медицинских учреждений. Он уже внедрен в 50 поликлиниках, в этом году к ним присоединятся еще 100.

"Новый стандарт мы реализуем и для стационаров. Внедрим его в течение пяти лет. Это большая масштабная работа. Смысл ее заключается в том, что при строительстве новых или капитального ремонта существующих [стационаров] все палаты будут не более четырех мест и, соответственно, с отдельным душем и удобствами", - сказал он.

Воробьев также получил Министерству здравоохранения Московской области обратить внимание на качество питания в больницах. "Тема, которая важна, и я очень надеюсь, что и здесь у нас будет хорошая, высокая оценка наших жителей", - подчеркнул он.