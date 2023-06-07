Лечебные учреждения Подмосковья в 2022 году привлекли 1 тыс. медиков

По словам губернатора области Андрея Воробьева, сегодня нужно привлечь еще 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узких специалистов

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. медицинских специалистов, в том числе врачей удалось привлечь в лечебные учреждения Московской области в 2022 году. В планах региона - найти еще почти 1,7 тыс. медиков, сообщил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

"Главная задача сегодня и в стране, и у нас в частности - это поиск врачей. Люди часто говорят: сложно записаться к терапевту, к педиатру или к узкому специалисту. <...> Именно поэтому мы предусматриваем специальные меры для медиков. Это и социальная ипотека, и льготная аренда жилья, земельные участки, программа "Приведи друга", которая показала свою эффективность. За прошлый год у нас прибавилось 1 тыс. специалистов - 567 врачей, 390 медсестер и фельдшеров", - сказал он.

Воробьев добавил, что сегодня стоит задача привлечь еще 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узких специалистов, в числе которых отоларингологи, кардиологи, онкологи, офтальмологи, неврологи. "Именно поэтому мы будем и дальше предлагать и просим всех тех, от кого зависит результат, максимально осуществлять поиск врачей. Первичное звено - самое тяжелый участок, это очевидно, не все врачи туда стремятся. У нас 406 поликлиник, 200 амбулаторий, куда каждый день приходят 200 тыс. человек. Весной и осенью, когда ОРВИ, грипп, количество посещений в поликлиниках доходит до 240 тыс. человек", - отметил губернатор.