7 июня, 10:44

СФ одобрил закон о штрафах за сокрытие данных о выбросах парниковых газов

В частности, для юридических лиц они составляют от 150 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об установлении штрафов в размере до 500 тыс. рублей за непредставление отчета о выбросах парниковых газов или подачу недостоверной информации.

Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, обязанность предоставлять такие отчеты в Минэкономразвития возложена на субъекты, входящие в соответствующий перечень регулируемых организаций.

Согласно закону, непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов, а также представление в указанном отчете заведомо недостоверной информации повлечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для должностных лиц он составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для предпринимателей без образования юрлица - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года. 

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