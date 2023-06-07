СФ одобрил закон о бесплатной юридической помощи участникам СВО и ополченцам Донбасса

Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, инициатива была разработана с участниками рабочей группы по вопросам СВО

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об оказании бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции, ополченцам Донбасса, участвовавшим в боевых действиях с 11 мая 2014 года, и членам их семей.

В перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, будут включены мобилизованные, добровольцы, военнослужащие, сотрудники Росгвардии, граждане, служащие в воинских формированиях и органах МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета, при условии их участия в СВО или выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию России, произошедшего в ходе вооруженной провокации на государственной границе и в приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Кроме того, бесплатную юридическую помощь смогут получить граждане, выполняющие или выполнявшие служебные функции на указанных территориях, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, и члены семей всех перечисленных категорий.

Как отметила один из авторов инициативы, первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, инициатива была разработана с участниками рабочей группы по вопросам СВО. "Этот закон очень важен. За последнее время появилось больше ста мер федерального и регионального значения социальной поддержки бойцов СВО. В связи с этим у членов семей и самих участников часто возникают вопросы юридического характера. Например, как оформить кредитные каникулы, как сохранить бизнес мобилизованным, какой пакет документов необходимо собрать для получения выплат, положенных после ранения", - сказала сенатор.

Она подчеркнула, что для перечисленных категорий граждан будут доступны услуги госюрбюро и адвокатов по всему перечню случаев, предусмотренных законодательством, а не только по тем, которые относятся к проведению спецоперации.

Закон был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.