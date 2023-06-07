На станции метро "Корниловская" в Москве начали архитектурную отделку платформы

Также ведется монтаж систем вентиляции, в активной работе находятся оба вестибюля станции

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Строители приступили к архитектурной отделке платформенного участка будущей станции "Корниловская" Троицкой линии Московского метрополитена, также в активной работе находится возведение обоих ее вестибюлей. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На платформе строящейся станции "Корниловская" завершается кирпичная кладка и штукатурка стен и перегородок подэскалаторного помещения, строители приступают к архитектурно-отделочным работам - ведется монтаж подсистем навесного потолка и путевых стен для дальнейшей установки на них металлических панелей", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

По словам заммэра, проектом станции предусмотрено размещение на путевых стенах многофигурной композиции из агломерата и отделка потолка разноформатными серыми панелями со светильниками в углублениях. Сейчас на станции ведется монтаж систем вентиляции, также в активной работе находятся оба вестибюля - наземный и подземный с выходным павильоном на Калужское шоссе и к остановкам наземного транспорта. "В подземном вестибюле ведутся работы по гидроизоляции, штукатурке и шпатлеванию стен, а также устройство кровли и подготовка к витражному остеклению выходного павильона", - пояснил Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что в наземном вестибюле продолжается кирпичная кладка стен и устройство перегородок. "Наземный вестибюль строится в форме лепестка, стены которого будут поддерживать колонны с разным шагом, а его фасад планируется выполнить из натурального белого камня - доломита", - уточнил Кравцов. ГК "Мосинжпроект" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро.

Глава инжинирингового холдинга напомнил, что станция "Корниловская" Троицкой линии метро строится на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова в Новой Москве, на ее базе будет сформирован транспортно-пересадочный узел.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток - около 100 тыс. человек в сутки. Около новых станций проживают примерно 1 млн человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.