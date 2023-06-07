ВЦИОМ: россияне считают, что семьям с инвалидами требуется дополнительная помощь

Респонденты полагают, что таким семьям нужна материальная и медицинская помощь, развитие доступной среды, общественное участие, реабилитация, а также социальная поддержка

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Большинство (86%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) полагают, что семьям, в которых есть люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, требуется дополнительная помощь помимо государственной. Результаты опроса опубликованы на сайте центра в среду.

"Большая часть россиян согласны с тем, что семьям, в которых есть люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, требуется дополнительная помощь, помимо предусмотренной государством - 86%. Только 3% граждан считают, что дополнительная помощь не нужна, каждый десятый затруднился с ответом на этот вопрос", - говорится в сообщении.

Респонденты считают, что таким семьям прежде всего требуется материальная и медицинская помощь, развитие доступной среды, общественное участие, реабилитация, а также социальная поддержка.

Большинство опрошенных (82%) ответственность за развитие программ помощи людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата возлагают на государство, еще 28% - на бизнес и крупные компании. Исследование также показало, что большая часть россиян за последний год встречала на улицах своих городов людей, передвигающихся на инвалидной коляске (66%).

Опрос проведен 26 мая 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.