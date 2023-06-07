График поездов Горьковского направления МЖД изменится 10-13 и 18-19 июня

Сейчас ведутся монолитные работы по возведению стен южного вестибюля со стороны улицы Советская и сходов на платформы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Расписание поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в отдельные дни июня в связи с реконструкцией станции Железнодорожная для запуска МЦД-4. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД изменится в отдельные дни июня в связи с реконструкцией конечной станции будущего МЦД-4 Железнодорожная. В настоящее время ведутся монолитные работы по возведению стен южного вестибюля со стороны улицы Советская и сходов на платформы, на которых ведется укладка плит перекрытия и монтаж навесов. Работы выполнены на 80%", - говорится в сообщении.

Так, 10-13 и 18-19 июня с 18:00 мск до 04:30 мск на станции временно закроют первый и второй главные пути для переноса их на новое местоположение. "Обращаем внимание пассажиров, что на период работ некоторые пригородные поезда выведут из расписания, ряд электричек проследует по укороченному маршруту без остановок на платформах Никольская, Салтыковская, Кучино, Ольгино. Кроме того, увеличатся интервалы между поездами, изменится время из отправления и прибытия количество остановок", - заявили в пресс-службе.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-4 запланирован ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября.