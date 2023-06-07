В Курской области восстановили нарушенное из-за сброса взрывных устройств электроснабжение

В результате повреждений из-за обстрела в Попово-Лежачах и Теткино отсутствовало электричество

КУРСК, 7 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в селах Попово-Лежачи и Теткино в приграничном районе Курской области, нарушенное в среду в результате сброса Вооруженными силами Украины (ВСУ) двух взрывных устройств, сообщила журналистам пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.

"Для всех потребителей электроснабжение в Глушковском районе восстановлено к 13:00, после ночных сбросов взрывных устройств ВСУ. Правительство Курской области еще раз благодарит всех специалистов, кто принимал участие в восстановительных работах", - сказала она.

ВСУ ночью в среду сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района, во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. В результате повреждений из-за обстрела в Попово-Лежачах и Теткино отсутствовало электричество.