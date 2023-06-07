7 июня, 10:49,
обновлено 7 июня, 11:32

На "Госуслугах" в 2023 году запустят регистр доноров крови

На портале ранее запустили регистр доноров костного мозга

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Запуск регистра доноров крови на портале "Госуслуг" планируется в 2023 году, ранее на портале был запущен регистр доноров костного мозга. Об этом сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"В этом году планируется запуск регистра доноров крови", - сказал Осеевский.

Также на "Госуслугах" ранее был запущен новый регистр доноров костного мозга, более 22 тыс. человек высказали желание стать донорами, подчеркнул Осеевский.

"Эта база активно используется сегодня врачами для того, чтобы подобрать подходящего донора", - пояснил он.

  

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