7 июня, 10:50
Военная операция на Украине

Путин поблагодарил главу "Ростелекома" за поддержку сотрудников, участвующих в СВО

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским
© Kremlin.ru

В свою очередь Михаил Осеевский отметил, что компания, в частности, сохранила за такими сотрудниками среднюю заработную плату

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил главе "Ростелекома" Михаилу Осеевскому особую благодарность за то, как компания поддерживает своих работников, участвующих в специальной военной операции (СВО).

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На встрече с главой государства Осеевский рассказал, что "Ростелеком" сохранил за такими сотрудниками среднюю заработную плату, обеспечил их всем необходимым, назначил выплаты в случае ранения или гибели. Кроме того, есть меры помощи для жен бойцов.

"Хорошо. За это особое спасибо", - отреагировал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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