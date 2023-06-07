Путин поблагодарил главу "Ростелекома" за поддержку сотрудников, участвующих в СВО

В свою очередь Михаил Осеевский отметил, что компания, в частности, сохранила за такими сотрудниками среднюю заработную плату

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил главе "Ростелекома" Михаилу Осеевскому особую благодарность за то, как компания поддерживает своих работников, участвующих в специальной военной операции (СВО).

На встрече с главой государства Осеевский рассказал, что "Ростелеком" сохранил за такими сотрудниками среднюю заработную плату, обеспечил их всем необходимым, назначил выплаты в случае ранения или гибели. Кроме того, есть меры помощи для жен бойцов.

"Хорошо. За это особое спасибо", - отреагировал Путин.