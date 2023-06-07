СФ одобрил закон о передаче Минобороны и МЧС конфискованных товаров легкой промышленности

Порядок и случаи, когда такая передача будет возможна, установит правительство

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о безвозмездной передаче Минобороны и МЧС конфискованных по уголовным или административным делам товаров легкой промышленности с целью оказания гуманитарной помощи.

Порядок и случаи, когда такая передача будет возможна, установит правительство РФ. Как отметил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, Министерство финансов РФ уже подготовило соответствующий проект постановления, он внесен в правительство. "С учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации закон устанавливает возможность вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи", - сказал сенатор.

Согласно действующему законодательству, включенные в перечень правительства РФ товары легкой промышленности, изъятые из незаконного оборота или конфискованные в связи с уголовными или административными делами, могут быть только уничтожены. Одновременно Федеральная таможенная служба имеет право передавать конфискованные санитарно-гигиенические, медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, детское и лечебное питание, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости медицинским, образовательным организациям, органам соцзащиты.

В статью 32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях об уничтожении конфиската вносится изменение: теперь ее положения не будут касаться случаев, когда законодательством предусмотрена безвозмездная передача таких товаров, а также случаев, если кабмин принял решение о безвозмездной передаче конфиската Минобороны или МЧС.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Его действие распространится на товары, которые к тому моменту уже были конфискованы, но не уничтожены.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, особый порядок вступления закона в силу "обусловлен сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуацией и направлен на возможность оперативной безвозмездной передачи конфискованных товаров легкой промышленности в чрезвычайных ситуациях".