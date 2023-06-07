В Подмосковье до конца года обновят 12 подстанций скорой помощи

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что за два года в Московской области отремонтировали 47 подстанций

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. В Московской области до конца 2023 года отремонтируют 12 подстанций скорой медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

"Работа скорой всегда на виду. Мы знаем, что скорая помощь должна прибывать по стандарту за 20 минут, а неотложная помощь, когда нет риска жизни, соответственно, в течение двух часов. Ковид показал, что без модернизации скорой помощи нам сложно будет удовлетворить все запросы, спасти жизни. <...> Мы модернизируем подстанции скорой помощи. У нас большая сеть - 140 подстанций. За два года мы отремонтировали 47 и еще 12 обновим в этом году. Строим новые объекты", - сказал он.

Воробьев добавил, что есть территории, где нужно усиливать присутствие скорой помощи. "Это, как правило, новые микрорайоны: Дрожжино, Суханово, в Ступино - Михнево, в Мытищах - Сухарево. Это серьезная задача, и мы ее будем решать в ближайшей перспективе", - уточнил он.

Также, по словам губернатора, в Подмосковье было увеличено количество автомобилей скорой - с 600 до 1 тыс. машин и неотложной помощи - с 600 до 1,3 тыс.

"Мы ввели IP-телефонию, чтобы не терять звонки. И совершенствуем маршрутизацию, чтобы каждая машина максимально эффективно выбирала маршрут и место для госпитализации", - отметил Воробьев.