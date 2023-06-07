СФ одобрил закон о расширении списка экстремистских материалов, за которые грозит штраф

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, парламентарии готовят поправки в Уголовный кодекс, чтобы "соразмерность штрафов привести в соответствие"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который расширяет перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых установлена административная ответственность.

В настоящее время в статье 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, которые включены в опубликованный федеральный список экстремистских материалов. Таким образом, отмечается в сопроводительных документах, за производство и распространение экстремистских материалов, запрещенных законом о противодействии экстремистской деятельности, но не входящих в этот список, ответственность не предусмотрена, "что создает предпосылки для безнаказанного осуществления на территории России экстремистской деятельности и сводит к минимуму эффективность соответствующих нормативных предписаний".

В целях устранения правового пробела закон корректирует статью 20.29 КоАП РФ, распространяя ее действие как на материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, так и на иные материалы, отнесенные к экстремистским в соответствии с федеральными законами.

В частности, речь идет о предназначенных для распространения либо публичного демонстрирования документах либо информации, призывающих к экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость ее осуществления, в том числе о трудах руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступлениях и изображениях руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, выступлениях и изображениях руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями.

Как отметил во вторник глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, по этому закону возникли вопросы в связи с тем, что суммы штрафов за массовое распространение экстремистских материалов по административному кодексу становятся больше, чем по уголовному. Он добавил, что парламентарии готовят сейчас поправки в Уголовный кодекс, чтобы "соразмерность штрафов привести в соответствие".