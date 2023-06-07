СФ одобрил закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы животных

Согласно документу, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных юрлицам грозит штраф до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, устанавливающий штрафы до 30 тыс. рублей за выброшенных домашних животных и до 200 тыс. рублей - за укусы животных.

Как сообщила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется тремя новыми статьями, которые предусматривают ответственность за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными, в том числе в приютах, зоопарках и при проведении культурно-зрелищных мероприятий. Также устанавливается ответственность за жестокое обращение с животными и за причинение вреда жизни или здоровью граждан из-за нарушения требований к обращению с животными.

Согласно закону, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, вводится штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей - для должностных лиц, до 30 тыс. рублей - для юридических лиц. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 100 тыс. рублей. Аналогичные суммы штрафов вводятся за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

Документ также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к деятельности по обращению с животными. Для должностных лиц он может составить до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам - штраф до 15 тыс. рублей, юридическим лицам - до 50 тыс. рублей.

За содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - до 200 тыс. рублей.

За нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, для граждан вводится штраф в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 200 тыс. рублей. Уточняется, что административная ответственность за это нарушение не применяется к владельцу животного в случае, если инцидент произошел в момент, когда животное находилось под присмотром другого человека, а также если питомец перестал принадлежать своему хозяину в результате противоправных действий третьих лиц.