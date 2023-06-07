В Москве открылся Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода

Обучение в центре поможет социальным работникам приобрести новые навыки ухода и общения со своим подопечными

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода открыли в Москве, обучение в нем будет открыто и для жителей, которые самостоятельно ухаживают за пожилым родственниками. Об этом сообщил журналистам в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Поздравляю с открытием Симуляционного центра обучения навыкам профессионального ухода. Это единственный такой центр в России, где можно получить практические навыки по уходу за пожилыми. И я думаю, что это повысит качество ухода за москвичами", - сказал Собянин.

По его словам, в Москве с 2021 года реализуют проект модернизации бывших психоневрологических интернатов, превращая их в социальные дома - более открытые и дружелюбные учреждения для людей с ментальными особенностями. Этот проект требует проведения большого объема ремонтных работ в старых зданиях, а также переобучение и повышение квалификации сотрудников социальных домов. Для решения этой задачи и открыли специальный Симуляционный центр, обучение в котором поможет социальным работникам приобрести новые навыки ухода и общения со своим подопечными.

Мэр уточнил, что обучение в центре будет открыто и для жителей Москвы, которые самостоятельно ухаживают за своими пожилыми родственниками или близкими с когнитивными нарушениями.

Как пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в здании площадью более 1 тыс. кв. м организовано пять тематических зон. Первая зона - "Движение", где проходит обучение индивидуальному подбору технических средств реабилитации из ассортимента, который предоставляет город (ходунки, инвалидные коляски, трости, адаптированные кровати и другое). Вторая зона - "Гигиена", там отрабатываются навыки проведения гигиенических процедур маломобильному человеку, включая подбор косметики, обеспечение безопасности при перемещении в ванную, мытье и другое.

"Забота" - отработка манипуляций по уходу (перемещение, кормление и другое) в условиях комнаты геронтологического центра или городской квартиры, адаптированной для маломобильных граждан; "Безопасность" - обучение правилам оказания первой помощи, пожарной безопасности и безопасности при предоставлении ухода; "Уважение" - развитие эмпатии и обучение пониманию людей, нуждающихся в уходе", - перечислили в пресс-службе.