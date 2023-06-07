СФ одобрил закон об усилении наказания за несоблюдение мер безопасности на объектах ТЭК

Максимальный штраф за такое правонарушение устанавливается в размере до 450 тыс. рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который усиливает наказание за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) высокой категории опасности. Максимальный штраф за такое правонарушение устанавливается в размере до 450 тыс. рублей.

Изменения вносятся в статью 20.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сейчас пункт 2 этой статьи устанавливает штрафы за правонарушения в отношении объектов топливно-энергетического комплекса, отнесенных высокой или средней категории опасности.

Согласно одобренному закону ответственность за правонарушения в отношении объектов высокой категории выделяется в отельный состав. Штрафы для граждан составят до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 450 тыс. рублей

Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.