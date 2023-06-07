СФ исключил из числа отягчающих обстоятельств совершение преступления полицейским

Закон мотивирован тем, что сохранение этой нормы нарушает принципы равенства перед законом, отметил зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, согласно которому совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел больше не будет считаться обстоятельством, отягчающим наказание.

Соответствующие изменения вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание). Как отметил зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин, закон признает утратившим силу пункт этой статьи, по которому факт совершения умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел отнесен к обстоятельству, которое отягчает ответственность. "Закон мотивирован тем, что сохранение этой нормы нарушает принципы равенства перед законом", - сказал сенатор.

Как в свою очередь отметил глава конституционного комитета Андрей Клишас, эта норма принималась "на злобу дня", когда сотрудник полиции расстрелял людей в супермаркете. "Потом начали спешно принимать эти нормы. Это всегда плохо заканчивается", - сказал сенатор.

Как пояснила член комитета Елена Мизулина, сотрудники органов внутренних дел "являются специальным субъектом преступления и применительно к ним и так предусмотрено более тяжкое наказание". В том случае, если полицейский совершает бытовое преступление, не имеет значения, сотрудник он или нет, добавила сенатор.