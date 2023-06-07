СФ одобрил закон об изменении в записи о регистрации СМИ в случае смерти его соучредителя

Согласно закону изменения в состав соучредителей должны вноситься не позднее чем по истечении месяца со дня, когда стало известно или должно было стать известно о смерти соучредителя СМИ или об объявлении его умершим

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который устанавливает срок для исполнения обязанности по внесению изменений в запись о регистрации СМИ в случае смерти одного из его соучредителей.

Согласно закону изменения в состав соучредителей должны вноситься не позднее чем по истечении месяца со дня, когда стало известно или должно было стать известно о смерти соучредителя СМИ или об объявлении его умершим. Соответствующее заявление подает другой соучредитель. В случае уклонения от подачи такого заявления изменение в запись о регистрации СМИ вносится на основании заявления другого соучредителя.

По действующему законодательству изменение состава соучредителей предполагает обязательную и безотлагательную корректировку записи о регистрации СМИ. Если изменения не внесены, то выпуск такого средства массовой информации является незаконным и предусматривает административную ответственность.

"Смерть соучредителя также влечет изменение состава соучредителей СМИ, и на данный момент выпуск СМИ без внесения такого изменения в запись о регистрации СМИ является незаконным. При этом законом не урегулирован порядок подачи заявления в случае смерти одного из учредителей СМИ", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Одобренный закон исключает правовую неопределенность в этом вопросе.