Путин: внедрение цифровой платформы социального казначейства реально поможет людям

В "Ростелекоме" сообщили, что платформа уже разработана и в 2023 году планируется ее внедрение во всех регионах

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил перспективы запуска во всех регионах цифровой платформы социального казначейства, которая упростит получение гражданами социальных услуг. О реализации этого проекта главе государства доложил на встрече в Кремле президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

По словам Осеевского, платформа охватит Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и медико-социологическую экспертизу, и граждане будут получать услуги "дистанционно, безбумажно и проактивно". Путин уточнил, идет ли речь о работе платформы через систему одного окна, глава "Ростелекома" ответил утвердительно и добавил, что платформа уже разработана и в этом году планируется ее внедрение во всех регионах РФ.

"Здорово. Это просто реально людям поможет, облегчит их жизнь", - оценил глава государства.