В Подмосковье заработают электронные рецепты на лекарства во всех аптеках

Губернатор области Андрей Воробьев добавил, что 700 тыс. жителей бесплатно получают льготные лекарства

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Сервис электронных рецептов на лекарственные препараты станет доступен во всех аптеках Московской области до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

"Электронные рецепты для всех, кто прихворал, заболел серьезно и не очень. Электронный рецепт позволит [заказать лекарства] в каждой аптеке, сегодня пока это наши 300 аптек плюс "Сбераптека". К концу года все остальные аптеки будут иметь электронный формат, по которому ты по номеру рецепта можешь претендовать на получение того или иного лекарства или заказать его на дом. Понятно, что заказ занимает время - это один-два дня, но в любом случае есть альтернативы - или сам забери, или тебе его привезут. Если рецепт, коммерческий рецепт, больше, чем на 1,1 тыс. рублей, доставка будет бесплатной", - сказал он.

Воробьев добавил, что также в Московской области 700 тыс. жителей бесплатно получают льготные лекарства. "Они очень важны для здоровья. Вы помните, что был период, когда наводили здесь порядок, сегодня электронный рецепт позволяет получить лекарства в любом удобном доступном месте. <...> Мы навели, конечно, порядок с лекарствами. Есть особенные лекарства, которые, понятно, особенно сейчас требуют специальной логистики, которые мы также стараемся доставлять вовремя", - уточнил он.