Совфед одобрил закон, регулирующий оборот оружия в новых регионах

Оружие и патроны, которые не могут принадлежать гражданам и юрлицам на основании российского законодательства, должны быть сданы не позднее 180 дней со дня вступления документа в силу

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о правовом регулировании в сфере оборота оружия в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Предусматривается, что граждане РФ, зарегистрированные в новых регионах, смогут до 1 января 2026 года хранить, носить и использовать свое оружие и патроны к нему на основании соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел ДНР и ЛНР до их принятия в РФ, а также Украины. Однако на основе таких разрешений будет запрещено приобретать новое оружие и патроны к нему.

Кроме того, стаж владения огнестрельным длинноствольным оружием на основании ранее выданных разрешений будет засчитываться в соответствии с законом РФ "Об оружии". Если у жителей новых регионов количество имеющегося оружия превышает установленные российским законодательством нормы, они смогут с 1 июля 2024 года хранить его, получив лицензию на коллекционирование оружия.

При этом оружие и патроны, которые не могут принадлежать гражданам и юридическим лицам на основании российского законодательства, должны быть сданы в уполномоченные органы на возмездной основе не позднее 180 дней со дня вступления закона в силу. Возмещение стоимости добровольно сданного оружия будет осуществляться за счет региональных бюджетов новых субъектов. Согласно закону, боевое огнестрельное оружие, находящееся в собственности россиян, в течение 60 дней после отмены военного положения, но не позднее 1 января 2026 года, может быть передано юридическим лицам с соответствующей лицензией либо в государственную военизированную организацию в целях производства гражданского огнестрельного оружия.

Также предусматривается, что оружие и патроны, находящиеся в собственности иностранных граждан, должны быть вывезены за пределы РФ либо сданы добровольно в уполномоченные органы. В противном случае оружие и патроны подлежат изъятию в порядке, установленном законодательством об оружии. Граждане РФ и юридические лица до 1 января 2026 года могут бесплатно получить разрешения на хранение, ношение, использование оружия взамен выданных органами внутренних дел Украины, ДНР и ЛНР.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.