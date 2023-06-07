В Подмосковье ежегодно строят около 30 детсадов и 35 школ

Губернатор региона Андрей Воробьев также отметил, что за три года в 150 школах Московской области провели капитальный ремонт

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Около 30 детских садов и 35 школ ежегодно возводят в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

"Каждый год <...> мы строим детские сады - 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся их строить больше, мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2-2,5 тыс. человек - имеется в виду с дошкольным отделением", - сказал он. Кроме того, за три года в 150 школах был проведен капитальный ремонт.

Воробьев добавил, что тема строительства новых школ и детских садов особенно актуальна, поскольку 20% жителей Московской области - это дети и подростки до 18 лет.

"И каждый год в нашем Подмосковье рождается от 70 до 80 тыс. человек. В прошлом году родилось 73 299 [детей], а в этом году - на 900 человек больше, если сравнивать за период - за пять месяцев, что очень приятно и радует", - уточнил он.