Обучающие онлайн-курсы петербургского Политеха стали доступны на китайской платформе

Первый курс "Управление продажами" подробно рассказывает о традиционных принципах продаж, а также о процессе адаптации к быстро меняющемуся миру бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Первые онлайн-курсы под авторством ученых Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) появились на ведущей китайской платформе дистанционного образования XuetangX. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Первые онлайн-курсы под авторством ученых Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого появились на ведущей китайской платформе дистанционного образования XuetangX. Три курса на английском языке "Управление продажами" (Sales Management), "Архитектура предприятия" (Enterprise Architecture), "Технологическое лидерство и предпринимательство" (Technology Leadership and Entrepreneurship) уже доступны для желающих со всего мира в формате удобно выстроенного набора видео, лонгридов, презентаций, конспектов, тестовых заданий, кейсов для самостоятельной работы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, первый курс "Управление продажами" подробно рассказывает о традиционных принципах продаж, а также о процессе адаптации к быстро меняющемуся миру бизнеса. Курс "Архитектура предприятия" поможет поднять на новый уровень управленческие навыки обучающегося, а третий курс "Технологическое лидерство и предпринимательство" позволит обучающемуся самостоятельно пройти все этапы развития технологического предпринимательства, а также прочувствовать особенности разработки глобального проекта.

"Исходя из данных мониторинга и нашего опыта работы на международных площадках, мы приняли решение опубликовать первые три курса по самым популярным направлениям, которые и ранее у нас имели успех - они были интересны и физическим лицам, и компаниям. Мы работали совместно с коллегами из представительства Политеха в Шанхае, они нам во многом помогли в выстраивании взаимодействия с администрацией и технической поддержкой платформы", - приводит пресс-служба слова кандидата педагогических наук, директора Центра открытого образования СПбПУ Светланы Калмыковой.

В дальнейшем СПбПУ планирует продолжать готовить онлайн-курсы для платформы XuetangX и до конца года опубликовать еще минимум три, в том числе на китайском языке. Среди прочего специалисты Политеха планируют впервые опубликовать на международной площадке курс "Теория физической культуры" на китайском языке. Кроме того, в настоящий момент ведутся переговоры с площадками из Индии, Ирана, Узбекистана и других стран Средней Азии.

В настоящий момент партнерами СПбПУ являются более 50 университетов Китая. Из них наиболее активно развивается сотрудничество со стратегическими партнерами: Университетом Цинхуа (Tsinghua University) и Чжецзянским университетом (Zhejiang University). В самом СПбПУ обучаются более 2 150 студентов и аспирантов из КНР на общеобразовательных программах.