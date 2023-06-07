Совфед одобрил закон о страховании жизни и здоровья охотничьих инспекторов

В случае гибели государственного охотничьего инспектора размер страховой суммы составит 1,5 млн рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, устанавливающий дополнительные социальные гарантии должностным лицам, осуществляющим федеральный государственный охотничий надзор.

Так, у уполномоченного органа власти субъекта РФ появляется обязанность страховать жизнь и здоровье государственных охотничьих инспекторов, которые работают на территории этого региона. Исключения составят особо охраняемые природные территории федерального значения.

Закон определяет основные параметры страхования жизни и здоровья, такие как обязанности страхователя, требования к страховщикам, срок действия договора страхования, страховые случаи и размеры страховых выплат. В случае гибели государственного охотничьего инспектора размер страховой суммы составит 1,5 млн рублей. Документ также определяет суммы страховых выплат в случае установления инспектору инвалидности в период работы либо в течение одного года после освобождения от должности, если инвалидность наступила вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи со служебной деятельностью. Для инвалидов I группы страховая выплата составит 1,125 млн рублей, для инвалидов II группы - 750 тыс. рублей, для инвалидов III группы - 375 тыс. рублей.

Определение иных условий обязательного государственного страхования охотничьих инспекторов будет устанавливаться договором страхования.

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2024 года.