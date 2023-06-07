Глава католиков РФ заявил, что Ватикану важно услышать российское мирное предложение

По словам Паоло Пецци, Святой престол дает сигнал "открытых дверей", проявляя дипломатическую мудрость

РИМ, 7 июня. /ТАСС/. Председатель конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци считает крайне важными поездки папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи в Киев и Москву. Он сообщил в опубликованном в среду интервью газете Corriere della Sera, что ожидает его в Москве, не назвав конкретных сроков.

По его словам, Святой престол дает сигнал "открытых дверей", проявляя дипломатическую мудрость. "Когда кажется, что путь закрыт, открывается другой. Думаю, очень важно не беспокоиться о нахождении решения, которое очень сложное, а сосредоточиться на том, чтобы слушать. И очень важно, что может быть услышано предложение Москвы", - сказал прелат.

Ранее ватиканский источник подтвердил ТАСС, что поездка кардинала "готовится". В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи.

Накануне Дзуппи вернулся из Киева, где, как сообщила служба печати Святого престола, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также религиозными представителями. "О результатах своих бесед, а также свидетельства о страданиях из-за продолжающейся войны он доложит Папе Римскому, что необходимо для оценки дальнейших шагов как в гуманитарном плане, так и для поиска пути к справедливому и прочному миру", - говорится в заявлении.