Глава СПЧ заявил, что Запад ответил циничной ложью на разрушение Украиной Каховской ГЭС

Валерий Фадеев подчеркнул, что на Западе "поняли, что можно все, поскольку все СМИ находятся под контролем"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал циничной ложью реакцию Запада, обвинившего Россию в ударе по Каховской ГЭС.

"Вы же видите реакцию на разрушение плотины, это циничная, наглая, абсолютно ложь. Они говорят, русские сами разрушили [Каховскую ГЭС]. Ну это же безумие. Теперь можно все, Геббельс отдыхает. На Западе поняли, что можно все, поскольку все СМИ находятся под контролем, включая интернет в огромной степени. Теперь можно врать как угодно, они это и делают", - сказал Фадеев журналистам, комментируя удар ВСУ по Каховской ГЭС.