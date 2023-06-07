7 июня, 12:22
Военная операция на Украине

Глава СПЧ заявил, что Запад ответил циничной ложью на разрушение Украиной Каховской ГЭС

Валерий Фадеев подчеркнул, что на Западе "поняли, что можно все, поскольку все СМИ находятся под контролем"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал циничной ложью реакцию Запада, обвинившего Россию в ударе по Каховской ГЭС.

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"Вы же видите реакцию на разрушение плотины, это циничная, наглая, абсолютно ложь. Они говорят, русские сами разрушили [Каховскую ГЭС]. Ну это же безумие. Теперь можно все, Геббельс отдыхает. На Западе поняли, что можно все, поскольку все СМИ находятся под контролем, включая интернет в огромной степени. Теперь можно врать как угодно, они это и делают", - сказал Фадеев журналистам, комментируя удар ВСУ по Каховской ГЭС.

  

Теги:
РоссияФадеев, Валерий АлександровичВоенная операция на Украине
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