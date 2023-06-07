Совфед разрешил не брать согласие у органов опеки для трудоустройства подростков

Речь идет гражданах старше 14 лет, получивших общее образование

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий гражданам старше 14 лет, получившим общее образование, заключать трудовой договор для выполнения легкого труда в свободное от учебы время без согласия органов опеки и попечительства.

"С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы", - говорится в законе.

Кроме того, документ устанавливает, что с 14 лет дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть трудоустроены с согласия органа опеки и попечительства или иного законного представителя.