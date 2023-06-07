СФ одобрил закон о допуске учащихся на уроки физкультуры при наличии медицинской справки

Документ также обязывает образовательные организации обеспечивать оказание первой помощи обучающимся

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о допуске обучающихся к занятиям физической культурой только при наличии медицинского заключения, выданного по результатам профилактических медосмотров.

Соответствующие изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Порядок проведения профилактических медицинских осмотров учащихся установлен законодательством РФ в сфере охраны здоровья. Закон также обязывает образовательные организации обеспечивать оказание первой помощи обучающимся.

В закон об образовании вносится уточнение, что педагогические работники и иные лица в соответствии с законодательством РФ в сфере охраны здоровья вправе оказывать первую помощь детям при наличии соответствующей подготовки и навыков. При этом, как подчеркивается в заключении комитета СФ по науке, образованию и культуре, по действующему закону об образовании охрана здоровья включает в себя "обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи".

В сопроводительных документах подчеркивается, что в настоящее время "крайне остро стоит вопрос о возможности оказания работниками школ и дошкольных учреждений первой помощи детям до прибытия бригад скорой и неотложной медицинской помощи".