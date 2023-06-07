Представительство ДНР в СЦКК продолжает работать в штатном режиме

В представительстве заявили, что оно не дублирует функции Следственного комитета

Донецк, 7 июня. /ТАСС/. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, продолжает работать в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в представительстве.

С 1 июня представительство ЛНР в СЦКК прекратило фиксацию последствий преступлений Киева.

"Наше ведомство продолжает свою работу в штатном режиме и в полном объеме стоящих перед ним задач", - сказали в представительстве.

В представительстве подчеркнули, что оно не дублирует функции Следственного комитета. "На территории ДНР и ЛНР до принятия в состав Российской Федерации такую работу выполняли и продолжают выполнять до сих пор сразу несколько государственных структур, и каждое в рамках своих задач и компетенций. В прошлом году к этому процессу подключился и Следственный комитет Российской Федерации со своей конкретной задачей в сфере уголовного судопроизводства", - пояснили в представительстве.

За годы конфликта в Донбассе представительствами был выстроен механизм межведомственного взаимодействия по сбору, перекрестной проверке и документированию данных по фактам военных преступлений Украины и их последствий. СЦКК в этом механизме выполняет роль консолидирующего центра, уточнили в представительстве.

О совместном центре

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня был создан 26 сентября 2014 года по решению генеральных штабов ВС Украины и Российской Федерации. В состав входили офицеры вооруженных сил двух стран, были и представители ДНР и ЛНР. В декабре 2017 года российские военнослужащие в СЦКК покинули Донбасс. В МИД России при этом заявляли, что выполнение своих обязанностей офицерами стало "невозможным из-за действий украинской стороны". Тогда же выехали и украинские представители, работавшие в центре на территории ДНР и ЛНР.

Представительства ДНР и ЛНР в СЦКК продолжили работу в штатном режиме. В основные задачи СЦКК входили в том числе мониторинг соблюдения договоренностей по выполнению Минских соглашений, взаимодействие конфликтующих сторон, участие в разрешении споров и в переговорном процессе по вопросу реализации "Минска-2".

В 2022 году Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня был переименован в Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.