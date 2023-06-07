Лебедев: в СНГ и ЕАЭС делают все, чтобы молодежь постсоветских стран "знала друг друга"

Генсек СНГ отметил, что эту работу, в частности, проводят в рамках совета по молодежному сотрудничеству организации

СИРИУС /федеральная территория/, 7 июня. /ТАСС/. Все возможное делается в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для того, чтобы молодые люди, проживающие в постсоветских странах, "знали друг друга", сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"И в ЕАЭС, и в СНГ мы уделяем большое внимание молодежи. Почему? Потому что старшее поколение еще связывают времена, узы советских времен, когда мы жили в одной стране, встречались чаще, честно скажу, были какие-то общие проекты для молодежи. Сейчас этого меньше, но мы делаем все возможное для того, чтобы молодежь знала друг друга на постсоветском пространстве, на пространстве содружества", - сказал он, выступая на церемонии открытия Второго молодежного форума СНГ и ЕАЭС.

Лебедев отметил, что эту работу, в частности, проводят в рамках совета по молодежному сотрудничеству СНГ.

"В наших обеих организациях [СНГ и ЕАЭС] международное молодежное сотрудничество рассматривается как важный фактор, способствующий укреплению интеграционных процессов, деловых, инвестиционных связей между нашими странами", - подчеркнул генсек СНГ.

Второй Молодежный форум СНГ и ЕАЭС проходит 7-9 июня на площадке федеральной территории Сириус. В ходе стратегических сессий участники форума будут разрабатывать свои предложения по развитию молодежного предпринимательства и его поддержке со стороны государства. В форуме принимают участие 150 молодых людей из стран СНГ, а также Кубы, которая является наблюдателем ЕАЭС. В эти же дни в Сириусе пройдут заседания Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств стран СНГ, Третий евразийский конгресс и международная выставка "Евразия - наш дом".